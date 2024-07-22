Россия вошла в тройку самых популярных направлений у туристов из Монголии

Российская Федерация стала вторым по популярности после Китая направлением для туристических поездок у граждан Монголии по итогам первого полугодия. Об этом сообщил национальный статистический комитет страны.

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"С начала 2024 года 1 млн 222 093 гражданина Монголии совершили зарубежные поездки, что на 389 тыс. человек, или 46,7%, больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них в КНР путешествовали 60,6%, или 332 600 человек. Вторая по популярности у монголов страна - РФ, куда отправилось 35,1%, или 38 300, граждан", - привело данные статистическое ведомство.



По его информации, на третьем и четвертом местах рейтинга у монгольских туристов находятся Вьетнам с 28,2% и Южная Корея с 19,6% от общего числа путешественников.

Ранее в интервью корреспонденту ТАСС посол РФ в Монголии Алексей Евсиков сообщил, что туристический обмен между двумя странами заметно расширяется после почти двухлетнего закрытия границ в пандемию коронавируса. По его словам, в 2022 году в Россию приехали 170 тыс. монгольских граждан, а в 2023 году это число "увеличилось почти вдвое".

Безвизовый режим между РФ и Монголией

Упрощенный режим пересечения государственной границы, который был одобрен в сентябре 2014 года, стал локомотивом развития двустороннего туризма РФ и Монголии. Более 97% взаимных поездок в настоящее время осуществляются без оформления визы. Она требуется, если срок пребывания превышает 30 суток.