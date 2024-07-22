Сколько денег потратили власти на благоустройство глэмпинга в Курске

Врио министра приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова осмотрела новый глэмпинг «Моква – территория здоровья» в парке «Солянка» в Курске. Его построили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который инициировал президент Владимир Путин. На объекте сейчас завершают благоустройство.

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Глэмпинг рассчитан всего на 4 А-фрейма, два из них инвестор построил за свой счет. Еще два выполнил частично за счет федеральной субсидии в размере 3 миллионов рублей, частично — за счет собственных вложений в 3,5 миллиона рублей. На завершение объекта потратили 6,5 миллиона рублей.

— На территории центра есть теннисный корт, прокат велосипедов, в зимний период — прокат лыж, и этим гости активно пользуются. Сейчас планируем арендовать соседний земельный участок и со временем ввести новый подобный объект, — рассказал генеральный директор спортивно-оздоровительного центра имени Валентины Терешковой Евгений Демидов.



Окно бронирования А-фреймов на выходные составляет 1-1,5 недели, в будни – около 3 недель.

Анна Коновалова отметила, что участие предпринимателей в нацпроекте – это налоговые отчисления и новые рабочие места. Также дополнительно появляются новые места для размещения. В домиках на безвозмездной основе проживают семьи участников СВО и дети, которые путешествуют по областной программе для школьников.