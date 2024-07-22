Российские туристы стали выбирать горный туризм на Кавказе

Пешие прогулки в рамках горного туризма все больше популярны у россиян, а «Кавказская тропа» поспособствует росту интереса к этому направлению, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в разговоре с НСН.

Советник гендиректора Кавказ.РФ Алексей Елин ранее сообщил, что около пяти миллиардов рублей необходимо для создания туристического маршрута «Кавказская тропа». По его словам, проект будет иметь более 20 входных точек, что позволит составить маршрут для любых категорий граждан. Предполагается, что маршрут позволит объединить природные и культурно-исторические объекты округа и Краснодарского края в один маршрут от Черного до Каспийского моря. Мурадян отметил, что это поможет развитию горного туризма.

«Горный туризм нужно разделять на две категории. Есть экстремальный горный туризм – это восхождение, и экотуризм – пешие прогулки и посещение достопримечательностей, находящихся в горах. Сейчас второй вид активно развивается, россияне все больше готовы заниматься трекингом, это как раз тот вариант перемещения между знаковыми объектами в каждом из регионов. При всем при этом есть туры на квадроциклах, на джипах. Как правило, это все сосредоточено в Северо-Кавказском федеральном округе. Сказать, что мы находимся на уровне европейского потребителя такого рода туруслуги, нельзя. Мы очень сильно отстаем, там это гораздо больше развито отдельным сегментом туризма», – сказал Мурадян.



Он отметил важность создания всей необходимой инфраструктуры для горного туризма.

«Мне видится большая логика, что будет создаваться инфраструктура, которая бы удовлетворяла потребности такого рода туристов, потому что нужны точки отдыха, базы отдыха в горах, хорошая логистическая составляющая должна присутствовать. Самое главное – это инфраструктурная безопасность: создание бригад, которые могли бы оперативно реагировать. При этом это, конечно, летняя и весенняя история, зимой этим никто не занимается и не должен», – указал собеседник НСН.



Мурадян также рассказал, что по объему турпотока Кавказ находится на втором месте после Краснодарского края.

«Кавказ по объему турпотока сейчас находится на втором месте после Краснодарского края. Мы видим, что сохраняется позитивная динамика. Единственное, что после теракта в Дагестане там произошел спад порядка 30%, который получила плюсом в 30% Северная Осетия. Регионы с гористой местностью – Чечня, Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия – востребованы за счет посещения достопримечательностей именно природного характера», – добавил он.



Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в разговоре с НСН отметил, что туристический поток в Крым снизился, а на побережье Краснодарского края забронировано 90% гостиниц, передает «Радиоточка НСН».