Зачем ехать в высокогорный байк-парк в Архызе

В Архызе летом 2024 года открылся высокогорный байк-парк, где можно вдоволь покататься по разнообразным трассам и испытать свои навыки вождения на крутых спусках. В парке есть различные зоны: прыжковые, с панорамными видами, трамплинами и участками, проходящими через хвойный лес. Велосипеды и экипировку можно взять напрокат.

В байк-парке проложено больше 6 километров трасс трех уровней сложности. Самая трудная, красная, начинается от верхней станции канатной дороги «Млечный путь» на высоте 2240 метров. Протяженность составляет 3140 метров, а перепад высот — 590 метров. Подъем к стартовой точке на канатке, но только в специальных кабинках для велосипедистов — подсказкой послужит маркировка.

Менее сложные трассы — синие длиной более 2 километров и 700-метровая зеленая — начинаются от верхней станции канатной дороги «Спутник». К ним можно подняться на машинах школы даунхилла.

Перед посещением парка необходимо купить байк-пасс в кассе курорта, а также оформить страховку через сотрудника «Архыза». В байк-парке могут кататься и дети младше 14 лет, но только с письменного разрешения родителей.