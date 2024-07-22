Названы плюсы и минусы отдыха в Ялте в 2024 году

Многие жители Ростова-на-Дону в летний отпуск стремятся к морю. Корреспондент RostovGazeta выяснил, с какими трудностями могут столкнуться отдыхающие, сколько стоит поездка в Крым и на что стоит обратить внимание.

«Ростовчанка Любовь выбрала для своего летнего отпуска 2024 года Крым, решив провести время в Ялте вместе с дочерью», – пишет издание.



Уточняется, что россиянка купила билеты на плацкартный вагон поезда Ростов–Симферополь за пять дней до отправления, заплатив по 2,8 тысячи рублей за место. Из Симферополя до Ялты добрались на автобусе, билет на который стоил 450 рублей с человека.

С жильем проблем не возникло: в Ялте в июне 2024 года можно было найти двухкомнатную квартиру за 5 тысяч рублей в сутки. По словам Любови, цены на жилье в центре города выше, но можно найти более доступные варианты, если поторговаться.

Цены на продукты в Ялте, по сравнению с Ростовом, выше на 10-15 %. Однако некоторые сезонные фрукты, например, крымские персики, можно купить дешевле 200 рублей за килограмм. В сетевых магазинах шаговой доступности цены на продукты практически такие же, как в Ростове.

Ранее сообщалось, что пассажиры крымского поезда «Таврия» массово пожаловались на невыносимую духоту в вагонах. Температура воздуха поднималась до 36 градусов, а время в пути составляет почти 40 часов.