Глэмпинг-отели открылись в живописных местах Курской области

В прошлом году Курская область получила 63,3 миллиона рублей государственной субсидии на возведение глэмпингов. Такой формат досуга сочетает в себе отдых на природе с комфортным пребыванием в модульных домиках. Глэмпинг-отели уже появились в живописных местах Курска, Курского, Льговского, Курчатовского и Пристенского районов.

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Реализуется программа при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2023 году Минэкономразвития РФ совместно с министерством приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области впервые провели конкурс по поддержке общественных инициатив. Инвест-проекты участников предполагали создание модульных некапитальных средств на территории Курской области. Всего федеральную поддержку на строительство глэмпингов получили шесть курских предпринимателей. Одним из его победителей стал автор проекта «Кудеярова гора» в Курчатовском районе.

– Кудеяр – это русский Робин Гуд, разбойник, который раскаялся и стал монахом; символ и наш талисман, – поделился предприниматель Артём Олефиренко. – Кудеярова гора возвышается прямо над глэмпингом. Обязательно создадим активности для гостей с этим персонажем.



Объём федеральной субсидии на реализацию глэмпинг-парка составил 9,75 миллиона рублей, собственные средства инвестора – 12,23 миллиона. Глэмпинг рассчитан на 10 домиков российского производства разной конфигурации – есть А-фреймы и даже юрта, которую привезли из Красноярска. Каждый домик вмещает от двух до шести гостей, на отдых можно приехать и с домашним питомцем. Ещё один плюс – отдыхать здесь можно круглый год. Кроме жилых домиков на территории глэмпинга построили бани и установили банные чаны, у каждого дома есть выход к воде, пляж, предусмотрены приватная территория и общая волейбольная площадка. Кроме того, инвесторы создали здесь 10 рабочих мест и уже трудоустроили жителей соседнего села Быки.

Ещё один победитель конкурса завершает благоустройство в глэмпинге «Моква – территория здоровья» в парке «Солянка». Глэмпинг рассчитан всего на четыре А-фрейма (это небольшие домики треугольной формы, похожие на букву А). Два из них инвестор построил самостоятельно, ещё два выполнил частично за счёт федеральной субсидии в размере 3 миллионов рублей, частично – за счёт собственных вложений в 3,5 миллиона рублей. Стоимость объекта составила 6,5 миллиона рублей. Глэмпинг расширит возможности по организации отдыха гостей разного возраста спортивно-оздоровительного центра. Уже сейчас окно бронирования домиков на выходные составляет 1-1,5 недели, в будни – около 3 недель.

– Для гостей предусмотрены дополнительные активности: на территории центра есть теннисный корт, прокат велосипедов, в зимний период – прокат лыж, и этим гости активно пользуются. В будущем, надеемся, проект расширится, – рассказал генеральный директор спортивно-оздоровительного центра имени Терешковой Евгений Демидов. – Сейчас работаем над тем, чтобы арендовать соседний земельный участок и со временем ввести новый подобный объект.



Сразу два проекта, получившие поддержку в рамках нацпроекта, реализуются в парке Новая Боевка в Курске. Первый – благоустройство пляжа. Инвестор получил федеральную субсидию, вложил собственные средства и создал объект общей стоимостью 16,8 миллиона рублей. При этом прибрежная территория осталась общедоступной, а пляж – бесплатным для всех посетителей. Второе объект – экоотель «Простые радости», который также развивается в рамках нацпроекта. В 2023 году здесь появились новые комфортабельные домики для отдыха гостей региона, а в этом году началось строительство второй очереди объекта. На эти цели будет направлено 20 миллионов рублей, из которых 7,5 миллиона – федеральная субсидия.

Отметим, что на территории каждого глэмпинга установят арт-объект в форме большой геоточки. Так будут обозначены объекты, возведённые в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Геоточка на территории глэмпинга станет гарантией качества и рекомендацией для туристов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА