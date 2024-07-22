Новосибирцы рассказали о железнодорожном круизе на Алтай и в Горную Шорию

Вечером в пятницу, 12 июля, участники первого информационно-тестового железнодорожного круиза по маршруту Новосибирск – Бийск – Таштагол – Новосибирск собрались на вокзале Новосибирск-Главный. Наше путешествие обещает быть весьма комфортным, ведь туристов размещают в новейших купейных вагонах.

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Лоск и красота. Вагоны оснащены климат-контролем, биотуалетами и душем, системами обеззараживания воздуха, воды и многим другим.

В распоряжении каждого пассажира есть личный сейф для хранения ценных вещей. На ближайшие три ночи купе заменит нам гостиничный номер. Доступ в купе осуществляется при помощи магнитной ключ-карты.

Утро субботы. Завтракаем в поезде. Первая остановка – старинный город Бийск – ему в этом году исполнилось 315 лет. Участников железнодорожного круиза ожидает двенадцатичасовая экскурсия. Куда отправиться – каждый решает сам. На выбор – две программы: «Белокуриха» и «Горный Алтай».

Как в Белокурихе я попала в машину времени

Комфортабельный автобус несет нас в город-курорт Белокуриху. За окном мелькают разноцветные поля – с рапсом, гречихой, пшеницей, шалфеем, а экскурсовод тем временем рассказывает нам интересные факты про Алтайский край.

Курортная деятельность началась в Белокурихе в 1867 году благодаря местной воде. По своим свойствам она схожа с водами Кавказа. В санатории «Марьино» в 2007 году даже отдыхал президент России Владимир Путин.

Вот уже виднеются макушки гор – Круглой, Четырех братьев и Церковки. Белокуриха совсем рядом – молодая, благоухающая и красивая.

«На сегодняшний день территория Белокурихи занимает всего 92 квадратных километра. В основном это частный сектор. Здесь проживает около 15,5 тыс. человек. В курортной зоне у нас – 20 санаториев, которые могут единовременно принять до 5,5 тыс. гостей», – комментирует Александр Райс, представитель туристической фирмы «Ваш гид».



В 2011 году начались разговоры о проекте «Белокуриха-2». Был выделен первый транш на строительство горной дороги. Серпантин ввели в эксплуатацию в 2016-м. И вновь ждали Путина, но, к сожалению, глава государства не смог посетить это важное мероприятие.

«Почему появилась идея проекта «Белокуриха-2»? Дело в том, что в 50-е годы ученые подсчитали, что радоновой воды, которая содержится под землей, хватит на прием 5-6 тысяч ванн в сутки. Если брать воды больше, то природа просто не будет успевать обогащать ее всеми полезными микроэлементами. Мы на пределе», – указывает на актуальность строительства новой рекреационной зоны экскурсовод.



После короткой прогулки по экологической тропе в Белокурихе — мы, кстати, встретили одного бурундука и восхитились местным воздухом — автобус несет нас вверх по горному серпантину, в ту самую «Белокуриху-2». Туристов ждет экскурсия в музее под открытым небом «Андреевская слобода».

Лично для меня «Андреевская слобода» стала своеобразной машиной времени. Я вспомнила свое детство, летние каникулы, ощутила запахи бабушкиных закромов с пшеницей и травами. Одним словом, ностальгия.

Музей представляет собой историко-архитектурный комплекс, который включает в себя оригинальный дом русских переселенцев среднего достатка XIX века, кузницу, амбар, дом знахарки-травницы, винокурню и многое другое. Здесь же, в доме купца Андреева, расположен ресторан «Трактир Гоголь», где можно выпить чашку кофе или отведать местной наливки.

Наше пребывание в «Белокурихе-2» завершилось показом мод от юных участниц дизайн-студии «Колорит» Алтайского края и обедом в ресторане «Олимп». Не могу не упомянуть о селе Сростки, куда мы заехали в оставшееся время. Вид с горы Пикет (старожилы называют ее Бикет или Бекет) просто потрясающий, в телефоне осталось много ярких селфи.

Горная Шория – это место, куда хочется возвращаться

Раньше о Кузбассе я почти ничего не знала – кроме того, что здесь ведется добыча угля. Но железнодорожный круиз полностью перевернул мое представление об этом регионе. По моей личной оценке, 10 из 10-ти! Больше информации о туризме в Кузбассе можно найти на сайте visit-kuzbass.ru.

Открытие №1 – это поселок Шерегеш. Летом жизнь на популярном горнолыжном курорте не останавливается. Здесь работает веревочный парк, где можно почувствовать себя альпинистом; действует питомник «Сибирский след», где вас ждут милые пушистики породы хаски.

А если вы поднимитесь на гору Зеленая, то придете в восторг от величия тайги и горных вершин. Так красиво, что захватывает дыхание!

«С севера на юг протяженность Шории – 150 км, с запада на восток – 130 километров, – комментирует представитель компании «Шория», наш экскурсовод Олеся Колесникова. – С запада мы граничим с Алтайским краем и с Горным Алтаем, на востоке – с Республикой Хакасия, на севере граница Шории – это широкий отрезок реки Томь, на юге – Бийская грива. Треть территории Шории занимает Шорский национальный парк».



Шорский национальный парк – это мое открытие №2. По пути мы проезжаем мимо таежных поселков, которые до сих пор не электрифицированы. Местные жители, в основном пенсионеры, пользуются солнечными батареями. Сотовой связи и интернета здесь тоже нет. Чем дальше в тайгу, тем интереснее.

Наша группа добралась до поселка Усть-Кабырза Таштагольского района. Ненадолго появляются связь и интернет, но затем опять пропадают. Мы пересаживаемся на моторные лодки, напоминающие по форме традиционные деревянные «каноэ» шорцев, коренных жителей этой местности, и отправляемся на водную прогулку по реке Мрассу – левый приток Томи.

Уникальность момента в том, что мы отправляемся в национальный парк. Чтобы попасть на его территорию, необходимо специальное разрешение.

Где, как ни здесь, можно слиться с природой и почувствовать себя первопроходцем. Непередаваемые ощущения. Камеры не хочется выпускать из рук – перед нами красивейшие скалы, живописная тайга, то и дело сменяющие друг друга. Воздух напоен сладкими ароматами трав и ягод.

Мы прошли на лодках два километра от поселка и пересекли границу Шорского национального парка. Это особо охраняемая природная территория.

«Шорский национальный парк занимает треть территории Таштагольского района, около 414 тысяч га. По территории парка протекает река Мрассу, по которой мы шли с вами на длинных узких традиционных лодках. Как вы уже заметили, река чистая, прозрачная, относительно теплая. В жару река прогревается до 20 градусов, а средняя ее температура летом – 15 градусов. Она теплее, чем реки Горного Алтая», – говорит представитель парка Александр Круч.



Средняя глубина Мрассу в этой местности – около 1 метра. Иногда лодка даже задевает дно реки. «Это нормально, лодки у нас приспособлены», – добавляет наш проводник в мир горной тайги.

На реке Мрассу есть несколько кордонов. На первом – приюте «Карчит» – нас ждал обед. Гостеприимные хозяева турбазы угостили туристов запеченной картошкой с мясной колбаской, а еще каждого угостили копченой щукой. Это очень вкусно, поверьте на слово.

А самые смелые из туристов даже искупались в той самой горной реке Мрассу. Я же пила таежный чай в жестяной кружке и качалась в кресле-гамаке. Приют «Карчит» – еще не уехали, а уже хочется вернуться!

Железнодорожный круиз может стать постоянным

Остается всего ничего до отправления нашего поезда в исходную точку круиза – город Новосибирск. Туристы вернулись с водной прогулки по реке Мрассу, поужинали в загородном отеле «Замок Эдельвейс» и возвращаются на железнодорожный вокзал сытые, довольные и полные впечатлений.

Идея создания подобного железнодорожного круиза появилась давно, говорит директор туристической фирмы «Шория» Наталья Айларова. Отличительная особенность этого тура в том, что в одном круизе совмещены сразу три региона. Инициатором выступила Западно-Сибирская железная дорога.

Туроператор «Шория» и партнер на Алтае «Ваш Гид» разработали по два маршрута, чтобы у туристов был выбор – как в путешествии по Горной Шории, так и по Алтаю.

«Наши гости могут выбрать самые разные активности по своему вкусу – подняться на канатной дороге и посетить вершину Горной Шории, узнать историю формирования и развития горного курорта, познакомиться с культурой малого народа – шорцев. Это коренной народ Горной Шории, именем которого названа и сама Горная Шория, а по фамилии шорских охотников — горный курорт Шерегеш», – добавляет Наталья Айларова.



Вторая экскурсионная программа в Шории – это та самая прогулка на моторных лодках по реке Мрассу, о которой я написала выше.

...Утром понедельника, 15 июля, участники круиза прибыли на конечную точку маршрута – Новосибирск-Главный. Это короткое путешествие стало для меня настоящим отпуском. Заряд бодрости и вдохновения гарантирован!