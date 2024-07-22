Голландец проехался по России на «советском вездеходе» и описал впечатления

Переехавший в Россию голландец прокатился по Ростовской области на «советском вездеходе» и остался под впечатлением от поездки. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

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В материале блогера речь идет о машине УАЗ СГР, известном в народе как «буханка». Иностранец собрался посетить пустыню Быковские Большие буруны, куда его отвезли местные жители на своем автомобиле. По словам автора публикации, справиться с этой дорогой мог только «советский конь».

«В машине я не заметил амортизатора и на 20-й или 30-й кочке потерял счет. Те, кто в последнем ряду машины сидели, подлетали вверх!» — заметил блогер.



Ранее этот же блогер перечислил любимые русские блюда, которые «делают его счастливым». По словам автора публикации, он очень полюбил шашлык, который россияне часто готовят.