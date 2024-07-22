Тропический шторм GAEMI обрушится на Приморье

Метеорологи Примгидромета предупредили жителей Приморского края о возобновлении деятельности тайфунов в Тихом океане. К концу этой недели на регион обрушатся сильные дожди и штормовой ветер.

«После большого перерыва в приэкваториальной зоне Тихого океана возобновилась тайфунная деятельность. В субботу, 20 июля, в Филлипинском море образовался тропический шторм с порядковым номером 3 и получил имя Gaemi», – сообщает пресс-служба Примгидромета.



В понедельник, 22 июля, в субэкваториальной зоне Тихого океана наблюдается значительное усиление тайфунной деятельности. Согласно данным пресс-службы Примгидромета, в Филлипинском море сформировался тропический шторм Gaemi.

Синоптики сообщили, что центральное давление внутри вихря составляет 990 гексопаскалей с максимальной скоростью ветра до 30 метров в секунду. Прогнозируется, что в течение дня шторм продолжит углубляться и медленно сместится на север на расстояние 250–270 километров к востоку от острова Луссон.

По прогнозам специалистов Примгидромета, во вторник, 23 июля, тайфун Gaemi продолжит нарастать в силе, изменит курс на северо-запад и в середине недели достигнет стадии глубокого тайфуна, оказавшись на пути к острову Тайвань. Далее его путь продолжится к восточному побережью Китая, где к концу рабочей недели он пройдет над провинциями Чжэцзян и Футцзянь. На указанный территориях пройдут сильные дожди.

Территорию Приморского края тайфун накроет в период с 28 по 30 июля. Вместе с Gaemi на регион обрушатся интенсивные дожди.

Одновременно в Южно-Китайском море сформировался еще один тропический шторм – Prapiroon. На текущий момент вихрь находится у восточного побережья острова Хайнань с центральным давлением 996 гексопаскалей и максимальной скоростью ветра 22–25 метров в секунду. Ожидается, что во вторник, 23 июля, он пройдет над северными районами Вьетнама, постепенно теряя свою активность.

Метеорологические службы продолжают тщательно отслеживать движение обоих тайфунов и просят жителей региона быть готовыми к возможным негативным последствиям.

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