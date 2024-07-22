Пассажиры часами не могут улететь из Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали несколько рейсов компании Red Wings. Информация об этом появилась на информационном табло аэропорта Кольцово.

© РИА Новости

Задержаны авиарейсы компании, которые должны были вылететь в Уфу, Кемерово, Самару и Астану.

По данным онлайн-табло, самолет в Кемерово должен был вылететь еще в 01:30 ночи, но теперь новое время вылета 11:10. Вылет в Уфу перенесен с 09:05 на 11:20. Вылет в Самару должен был состояться в 09:25, но будет только в 15:15. Наконец в Астану самолет должен вылететь в 11:05, но в новом расписании перелет начнется лишь в 17:20.

В пресс-службе аэропорта попросили обратиться за информацией непосредственно в авиакомпанию. В самой же организации Red Wings на момент публикации новости ответ на запрос журналиста не поступил.

Кроме того, авиакомпания «Якутия» также перенесла время вылета из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга.

Напомним, ранее в аэропорту Кольцово составили рейтинг самых пунктуальных авиаперевозчиков. При составлении ранжирования оценивалось соблюдение графика авиарейсов в первом полугодии 2024 года.