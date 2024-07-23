Игнатьевская пещера может вновь стать доступна для туристов Челябинской области

В Челябинской области для туристов вновь может стать доступна Игнатьевская пещера
С 2018 года туристам закрыт доступ в знаменитую Игнатьевскую пещеру, которая находится в Серпиевском заказнике на территории Челябинской области.
Такие меры были предприняты, чтобы спасти от разрушения уникальные наскальные рисунки эпохи палеолита. Кроме того, было зафиксировано несколько случаев обвалов стен и потолка, которые угрожали безопасности посетителей.
С тех пор на объекте работают специалисты комитета охраны объектов культурного наследия и ученые, которые занимаются сохранением древней культуры.
Кандидат биологических наук Александра Лагунова отмечает, что живописи угрожает деятельность вандалов. Тем не менее, уже в обозримом будущем пещера может вновь заработать как туристический объект.
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