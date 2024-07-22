Музей-заповедник кочевых культур предложили создать в Забайкалье

В Забайкальском крае могут создать федеральный музей-заповедник кочевых культур, который станет центром культурного и туристического развития региона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора этно-археопарка «Сухотино» Наталью Викулову.

Она подчеркнула, что музей-заповедник должен быть создан на территории Забайкальского края, где расположены археологические памятники Монгольской империи, включая Делюн-Болдок, Кондуйский городок, Хирхиринское городище и Вал Чингисхана. Эти четыре точки могут стать отправными для развития музея.

Сейчас ведется активная работа над проектом, включая развитие инфраструктуры и планирование обращения к федеральным органам власти. Викулова уверена, что музей-заповедник кочевых культур может стать драйвером развития региона и культурно-туристическим центром, где можно проводить мероприятия с привлечением ученых.

Ранее сообщалось, что этно-археопарк Сухотино разделят на три кластера. Кроме того, музей под открытым небом создадут на Титовской сопке.