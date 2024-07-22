В Новосибирске назвали самые популярные пригородные направления

Бердское направление стало самым популярным у пассажиров пригородных поездов в Новосибирске. Такие данные со ссылкой на пресс-службу ЗСЖД приводит портал РБК Новосибирск.

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Так, за первое полугодие текущего года, электричками от станции «Речной вокзал» до платформы «Бердск» воспользовались 323 тыс. пассажиров, что на 22% больше аналогичного периода 2023 года.

Вторым по востребованности стало направление «Речной вокзал» – «Сеятель». За шесть месяцев туда и обратно проехали 269 тыс. жителей мегаполиса (+25%). По данным ЗСЖД, южное направление, в целом, занимает четверть от всех пригородных перевозок.

В частности, в летний сезон жители добираются на электричках к местам массового отдыха, расположенных неподалёку от остановочных платформ «Обское море», «Береговая», «Речкуновка». Непосредственно этими маршрутами за полгода воспользовались более 191 тыс. пассажиров.

Рост пассажиропоток зафиксирован также и на западной направлении – на него пришлось 22% от общего числа перевезённых пассажиров. Самым популярным маршрутом на Запад стал поезд «Новосибирск-Главный – Коченево». Им за шесть месяцев в двух направлениях воспользовались 134 тыс. человек (+12%).

Довольно популярным направлением также является маршрут «Новосибирск-Главный – Барабинск» и обратно: 116,7 тыс. пассажиров за первое полугодие (+16%).

Всего с января по июнь включительно пригородными поездами в Новосибирской области воспользовались 11,13 млн человек, что на 9,2% больше показателей 2023-го.

Рост пассажиропотока специалисты ЗСЖД связывают с развитием маршрутной сети и мультимодальных перевозок по схеме «автобус+электропоезд», а также широким выбором бесконтактных способов оплаты для пассажиров и действующих льгот.