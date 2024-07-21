Авиакомпания «Уральские авиалинии» задержала более десяти рейсов из Москвы

Заметные сбои в расписании наблюдаются сегодня у «Уральских авиалиний». Сразу несколько самолетов авиакомпании не вылетели из Москвы вовремя.

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Об одной из крупных задержек редакции TourDom.ru сообщил подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома», который должен лететь рейсом U6 3575 из Домодедово в Анталью. Самолет «Уральских авиалиний» по графику должен был отправиться в 13:50, но по состоянию на 21:00 еще не вылетел.

Сначала отправление из Москвы перенесли на 5 часов, а затем еще несколько раз откладывали. В 20:40 на онлайн-табло аэропорта было указано время вылета 20:45, а через 5 минут оно изменилось на 21:25 с примечанием «вылет задерживается». Если пассажиров увезут на курорт в это время, отклонение от расписания составит 7,5 часов.

Причину переноса вылета пассажирам не озвучили. По словам очевидца, представителя авиакомпании нигде нет, на связь с клиентами он не выходит.

«Нам дали на каждый билет по 600 руб. на обед и ужин в кафе «Муму», где одна котлета продается за 500 руб.», – написал пассажир.



«Уральские авиалинии» переносят и другие вылеты. В частности, рейс U6 3557 из Москвы в Анталью, который по графику был запланирован в 13:50, отложили тоже на 7 часов, до 21:20.

Ранее TourDom.ru сообщал о 10-часовой задержке самолета «Уральских авиалиний» из Тюмени в Анталью. В результате пассажиры провели ночь в терминале аэропорта. Об инциденте рассказал турагент, чьи туристы вылетали в Турцию этим рейсом.