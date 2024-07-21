В Северной Осетии более 300 юных туристов собрались на всероссийском слете

Более 300 ребят из 28 регионов России участвуют во всероссийском слете юных туристов, который открылся в в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

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"В Северной Осетии стартовал всероссийский слет юных туристов. Более 300 ребят из 28 регионов России прибыли в республику для участия в финальном этапе слета. Мероприятие, которое прошло на базе альплагеря "Комы-арт" в Дигорском ущелье, открыл руководитель администрации главы и правительства РСО - Алания Ибрагим Гобеев", - говорится в сообщении.



Командам предстоит пройти по индивидуальным маршрутам в горной местности, посетить Дигорское, Алагирское, Куртатинское, Даргавское и Кобанское ущелья, выполнить краеведческие задания, подготовить и защитить отчеты о проделанной работе.

Программа финала включает также проведение туристско-краеведческой викторины "Российская мозаика: от Алании до Камчатки", конкурс вязания узлов, конкурс чтецов и туристской песни, соревнования по туристским должностям. В рамках культурной программы ребята познакомятся с достопримечательностями Северного Кавказа.

Итоги мероприятия подведут 2 августа.

Организаторы - министерство просвещения РФ, правительство РСО - Алания, министерство образования и науки РСО - Алания.

Мероприятие проводится с целью развития детско-юношеского туризма, приобщения детей к здоровому образу жизни, патриотического воспитания, изучения, развития походно-экспедиционной деятельности в рамках национального проекта "Образование".

На территории Северной Осетии Всероссийский слет юных туристов проходит впервые.