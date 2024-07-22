Сотни российских туристов застряли у границы с Монголией

Обрушился мост на трассе А-333. По данным местного Минтранса, его подмыло из-за дождей. Мост соединял около десятка населённых пунктов от Байкала до погранперехода с Монголией. В результате сотни россиян, которые ездили в соседнюю страну и на горный курорт Шумак, оказались отрезаны от «большой земли». Рассказываем, что известно.

© Секрет Фирмы

Что случилось

Мост рухнул около 15:00 по местному времени (10:00 мск). Причиной называют дожди, которые шли в республике несколько дней. Ситуацию осложняет то, что никакого объезда для автомобилей в этом районе нет.

Что с туристами

Владелица гостиницы в местном посёлке Монды рассказала «Подъёму», что «связь с цивилизацией» потеряли три населённых пункта. Там нет ни больниц, ни отделений банков.

По её словам, в посёлке находится около сотни туристов, которые не могут уехать. Из них около 40 человек — это те, кто ездил на курорт Шумак, ещё 50–60 человек ездили на отдых в Монголию.

Как будут восстанавливать мост

Специалисты собираются отсыпать подходы к мосту скальным грунтом, чтобы восстановить движение по переправе, рассказали в Минтрансе. Для этого к месту обрушения уже направили спецтехнику. Сколько времени займут восстановительные работы — не уточняется.

Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста.