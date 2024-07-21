Свадебные традиции и Болливуд: как пройдет фестиваль «День Индии» в Москве

Девятый ежегодный фестиваль «День Индии» пройдет в столице с 15 по 18 августа. Посетители смогут лучше узнать культуру страны, ее обычаи и традиции. Фестиваль приурочен ко Дню независимости Индии и 78-й годовщине установления дипломатических отношений с Россией.

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Здесь будет более 20 тематических площадок, среди которых «Холи», «Танцы», «Йога и медитация», «Болливудские фильмы», «Мехенди и астрология». Также гости увидят шествие колесницы и индийское кино.

Одной из центральных площадок фестиваля станет «Свадьба в Индии». Здесь молодожены и влюбленные смогут вступить в брак по индийским традициям, а также увидеть традиционную свадьбу, передает официальный сайт мэра Москвы.

В музее-заповеднике «Коломенское» 27 и 28 июля состоится третий фестиваль фитнеса и здорового образа жизни DDX Fitness FEST. На территории свыше 50 тысяч квадратных метров гостей ждут активности на любой вкус и уровень физической подготовки.

На Никитском бульваре проходит арт-маркет «Искусство рядом» в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Там состоятся мастер-классы художников по рисованию акварелью и пастелью и созданию авангардных брошей.