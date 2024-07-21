Новые курортные регионы России: плюсы и минусы

Хотя на севере Запорожской области по-прежнему идут боевые действия, на пляжах знаменитой Бердянской косы достаточно многолюдно. Причем отдыхающие не только из числа местных или жителей, привыкших к опасности республик Донбасса, но и из Ростовской и Воронежской областей и даже из Москвы с Санкт-Петербургом.

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Ехать или нет?

Их манят сюда мелкое теплое Азовское море, почти идеальное для отдыха с детьми, и цены — отдых в новых курортных регионах России дешевле, чем в Крыму, не говоря уже о Кавказе. Кстати, вода в этой части Азовского моря нагревается на несколько недель раньше, чем в Черном, и продолжает оставаться теплой до поздней осени. Так что пляжный сезон длится дольше.

Еще один плюс — отличная современная автомобильная трасса от Ростова до Крыма через Мариуполь, Бердянск, Приморск, Мелитополь, построенная ударными темпами после воссоединения с Россией. На въездах и выездах из городов расположены блокпосты, но бояться их не стоит: максимум туристов попросят показать паспорта и поинтересуются, куда и зачем они едут. Гостям здесь рады, ведь это поступления в бюджет и рабочие места.

Минусы обусловлены тем, что в ста километрах отсюда линия фронта — село Работино, известное теперь всей стране. Ну или точнее, его руины. Дополнительные неудобства — комендантский час с одиннадцати вечера до пяти утра и запрет продавать в магазинах спиртное после 17.00.

«Попытки ударить по городу киевский режим периодически предпринимает, но в основном безуспешные. Спасибо нашей противовоздушной обороне, практически все ракеты и дроны сбиваются, так что в целом ситуация в Бердянске безопасная. Об этом свидетельствует и довольно большое количество отдыхающих, которые едут к морю на летний отдых», — рассказал «Парламентской газете» глава города Александр Сауленко.



Автомобилем, поездом, кораблем

«Азовское море своим теплом и песчаными пляжами всегда привлекало отдыхающих. Так происходит и сегодня, несмотря на то что в ста километрах от Бердянска идут боевые действия. По состоянию на середину июля можно сказать, что по сравнению с 2022 и 2023 годами у нас хорошая динамика роста числа отдыхающих. В первую очередь, пользуются спросом отели на Бердянской косе. Сравнительно много отдыхающих и в частном секторе на Слободке, — добавил Сауленко. — Спасибо Правительству Российской Федерации, которое уделяет большое внимание строительству дорог. Сегодня в Бердянск очень комфортно и безопасно ехать по новым дорогам. А когда откроется пассажирское железнодорожное сообщение — работы уже ведутся, то с точки зрения логистики Бердянск станет еще более привлекательным для туристов».



Кроме того, в планах возрождение морских пассажирских перевозок. Это было удобно, экономически выгодно, и тоже стало бы привлекательным для курортного города. В советские годы из Бердянска морем можно было добраться до Керчи, Севастополя, Евпатории, Анапы, Геленджика, Сочи.

В Бердянске более 250 объектов санаторно-курортного назначения — отелей, пансионатов, детских оздоровительных центров, гостевых домов. Не все они открылись к сезону, но все больше собственников начинает работать и принимать гостей. Когда появляется спрос, появляется и предложение. Тем более, что отели в Бердянске разного уровня и под различные финансовые возможности. Сейчас в городе открыто более ста отелей, пансионатов, гостевых домов.

Цель — миллион

Работает и детский оздоровительный центр «Красная гвоздика», который стал филиалом крымского «Артека». Одновременно там проходит модернизация и реконструкция. В перспективе «Красная гвоздика» станет современным круглогодичным комфортабельным детским центром, который будет принимать ребят как из новых регионов, так и со всей остальной России.

По оценкам экспертов, в этом году на Азовском побережье Новороссии, включая Херсонскую область, отдохнут полмиллиона человек, а в перспективе — более миллиона. В этом году в Бердянске уже прошел первый Приазовский туристический форум, в котором участвовали делегации из разных регионов России. Его результатом стало создание Межрегиональной туристической ассоциации, члены которой намерены совместными усилиями продвигать региональные туристические продукты на внутреннем рынке России и дружественных стран.

Кстати

История бердянских курортов началась в 1902 году, когда после открытия лечебных свойств грязей Бердянского лимана, была открыта первая грязелечебница на Красном лимане. К 1908 году она приняла более тысячи пациентов, а в 1914 году за летний сезон Бердянск посетило уже около трех тысяч человек, которые не только купались в море, но и принимали целебные углекислые, серно-хвойные и серно-щелочные ванны. К 1940 году в Бердянске работали 20 санаториев и домов отдыха, 12 клубов, 7 кинотеатров и 4 парка.