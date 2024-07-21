В Москве издали новый «девелоперский» гид-путеводитель

В рамках реализации масштабного девелоперского проекта компанией Прайм Лайф в районе Нагатино-Садовники совместно с Музеем Москвы был подготовлен и опубликоваан гид-путеводитель.

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Москва переживает настоящий строительный бум – за последние годы в российской столице построено свыше 50 млн кв. м жилья, около тысячи образовательных, медицинских, спортивных и культурных объектов. Город стремительно изменяется, его ландшафт приобретает новые черты, а в самых, казалось бы, неожиданных районах появляются точки роста и притяжения. При этом, градостроительная политика, в основе которой лежат принципы комплексности и полицентризма, позволяет не просто возводить новые микрорайоны, а формировать комфортные для жизни, работы и отдыха многофункциональные городские кварталы. Более того, ответственные и наиболее дальновидные девелоперы сегодня вкладывают средства в повышение привлекательности районов, их историю и айдентику.

Ярким примером такого подхода стал проект компании Прайм Лайф «Первый Нагатинский».

«В рамках проекта планируется возвести несколько очередей жилых корпусов, которые возвысятся над излучиной реки, создать большую благоустроенную зону с собственным выходом к воде, пляжем и прогулочной набережной. Кроме того, планируем возвести уникальный по своей архитектуре детский сад с бассейном и мощным спортивным ядром. Однако мы ставим перед собой задачу не только построить жилье и социальные объекты, но и сформировать альтернативный центр Москвы в районе Нагатино-Садовники. Благодаря нашим проектам и выгодному природному и культурному соседству это вполне реально» – подчеркнул управляющий партнер Прайм Лайф Денис Коноваленко.



Именно поэтому, по его словам, девелопер инициировал настоящий исследовательский краеведческий проект.

«В путеводителе можно найти информацию о достопримечательностях района, интересных фактах из прошлого. Кроме того, в результате нашей совместной с историками работы широкой аудитории станут доступны уникальные карты района Нагатино XVIII–XIX веков», – добавил Денис Коноваленко.



О работе над гидом-путеводителем рассказала генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

«В основе путеводителя — большая исследовательская работа, которую научные сотрудники Музея Москвы провели в рамках подготовки выставки «Москвы без окраин. Нагатино». Проект «Москва без окраин», посвященный локальной идентичности городских районов, был запущен в 2021 году. Это один из наших ключевых проектов, основная идея которого — представить образ города через истории его жителей, показать разнообразие районов Москвы», – отметила Анна Трапкова.



По ее словам, в издание путеводителя по районам Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники войдут разделы, посвященные истории окрестностей от древних времен до XX века, природе, архитектуре и главным достопримечательностям районов — к примеру, музею-заповеднику «Коломенское» и недавно отреставрированному Южному речному вокзалу. Кроме того, в путеводителе будут представлены прогулочные и гастрономические маршруты, информация о транспортной доступности и многое другое.

«Наша задача — уделить равное внимание каждому району города, независимо от того, где он находится. Сегодня очевидно, что интересные городские маршруты, которые включают исторические и культурные объекты, сосредоточены не только внутри Садового кольца. Все больше людей стремятся исследовать район, в котором они живут или работают», — подчеркнула директор Музея Москвы.



Продолжая разговор о полицентризме в градостроительной политике властей, председатель правления Московского центра урбанистики “Город” Алексей Расходчиков, отметил важность локальной идентификации районов.

«В советское время из-за массовой и типовой застройки стиралась узнаваемость городских районов, их уникальность и индивидуальные особенности. А между тем, индивидуальность, имидж места очень важны для самоидентичности жителей города, тем более такого большого мегаполиса как Москва. Индивидуальность района, определяется не только архитектурой, но и историей: местными символами, событиями и личностями, важно сохранять это историческое наследие районов, ведь историческая среда – уникальная ценность, которую практически невозможно чем-то заменить. Кстати, и потенциальные новоселы – покупатели жилья, скорее выберут такой район – с историей и своей изюминкой. Этими факторами объясняется стремление властей и девелоперов не просто создать комфортный квартал, а сделать его запоминающимся, отличным от других», – пояснил Алексей Расходчиков.



В заключении мероприятия культуролог, научный Музея Москвы Антон Кальгаев рассказал о важности проектов, связанных с исследованием истории районов, и значимости издания путеводителей по ним.

«Центром притяжения для горожан в районах Нагатино-Садовники и Нагатинский затон является Музей-заповедник «Коломенское», однако здесь еще много интересных и небанальных мест для прогулок. Такие путеводители — это своего рода способ знакомства жителей с городом, а также важный вклад в создание новых маршрутов и развитие внутреннего туризма», — поделился Антон Кальгаев.



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