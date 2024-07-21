Высоко летел, на Чегем летел: топ направлений экстремального отдыха для самых смелых
Нестандартные путешествия стали трендом этого года. Так, согласно данным крупных аналитических компаний, более 25 процентов россиян, планирующих летний отпуск, выбирают для себя именно экстремальный туризм. «Вечерняя Москва» узнала у психологов, с чем связана такая тенденция, и вместе с руководителем сообщества туроператоров «Большая страна» Юлией Репниковой составила топ самых интересных направлений.
Обычно экстремальные туры проводятся в тех регионах, которые сочетают в себе возможности для водного, горного, спелеологического отдыха. Это Северный Кавказ, Алтай, Урал от Южного до Северного, Хибины на Кольском. Летние экстремальные туры — это категорийные сплавы по рекам (Алтай, север Карелии, Кольский полуостров, река Индигирка в Якутии) или на байдарках по Байкалу, восхождения на вершины, поездки на квадроциклах и джип-туры (перевал Дятлова, полуостров Рыбачий и Средний в Мурманской области, туры на Северном Кавказе, плато Укок на Алтае). В Адыгее есть мультиактивные программы: каньонинг, рафтинг, скалолазание, восхождение — все в одном туре. Но не только горные регионы удивят любителей адреналина. Например, в Калининграде можно выбрать тур с катанием на вейкборде, парусной яхте и байдарках.
Мы рекомендуем заниматься экстремальным туризмом только под руководством сертифицированных туроператоров и опытных квалифицированных гидов. Профессиональные организаторы экстремальных туров подберут для вас регион, вид отдыха и маршрут исходя из вашего уровня физической подготовки и дадут рекомендации по необходимым вещам в тур. Также профессионалы обеспечат вас необходимым снаряжением, и группу будет сопровождать достаточное для безопасного прохождения маршрута количество гидов. Обязательно оформляйте туристическую страховку для таких путешествий.
Мы считаем, что экстремальный туризм все-таки остается нишевым видом отдыха, который в силу своей сложности подходит не всем (возрастные ограничения, могут быть медицинские противопоказания).
Тем не менее растет популярность восхождений (в частности, на Эльбрус), туров на квадроциклах и прочих мультиактивных экстремальных программ, так как это яркие впечатления, возможность посетить дикие места и преодолеть себя. Подобных эмоций остро не хватает жителям мегаполисов.
Такой вид отдыха популярен еще и потому, что у туристов подчас нет другой возможности добраться до важных достопримечательностей региона. Например, на территории заповедников въезд на автомобиле запрещен.
Держись крепче!
Один из самых известных экстремальных парков России находится в Сочи. Расположен он в живописной природной локации — Ахштырском ущелье. Главная архитектурная особенность парка — подвесной мост со стеклянными участками Скайбридж. Он соединяет два склона ущелья на высоте более 200 метров над землей. Кстати, этот мост входит в топ-13 самых впечатляющих мостов мира.
Цена — 2000 рублей с человека.
Беседка над пропастью
Тем, кто не готов прыгать с парашютов, сплавляться по рекам, а пощекотать нервишки все же хочется, советуем отправиться в путешествие по Дагестану.
В частности — посетить Сулакский каньон.
Новинкой этого года там стала парящая беседка. Аттракцион рассчитан на несколько человек. В такой беседке можно прокатиться над долиной реки Сулак.
Цена — 700 рублей с человека.
Если рафтинг, то Алтай
Алтай считается Меккой для ценителей экстремального водного туризма.
Сплавы в этом регионе наиболее востребованы по таким рекам, как Катунь, Чуя, Печаная и другим. Туристам без опыта советуют начинать с первого варианта. При этом рафтинг на Алтае — это не только пару часов экстрима, но и необычной красоты природа.
Цена — от 2000 тысяч рублей с человека.
Байкал, покажись
Дайвинг на Байкале отличается от погружения в теплых морях. Под водой перед вами откроется удивительная картина эндемичной (свойственной определенной географической местности) флоры, фауны озера.
В любую программу погружений входит свал — место, где начинается основная байкальская трещина. Это место похоже на край бездны.
Байкальские нерпы тоже встречаются, но близко к себе не подпускают.
Цена — от 12 тысяч рублей с человека.
Доску беру, к китам плыву
С годами на Кольском полуострове растет популярность прогулок по Баренцеву морю на сапе (доске). Достаточно холодные воды привлекают туристов в любое время года.
Во время заплыва у туристов есть вероятность понаблюдать издалека за китами и тюленями, что придает прогулке на сапе большего экстрима.
Цена — от 3500 рублей с человека.
Лети, как птица
Прыжки с веревками с большой высоты доступны любителям экстрима почти в каждом регионе страны.
Но действительно захватывающие можно совершить далеко не везде. Такие места можно посчитать по пальцам. Среди таких — нависающая скала высотой 230 метров горы Шаан-Кая в Крыму. Здесь вы сможете совершить прыжок с наибольшим доступным в СНГ свободным падением глубиной более 150 метров.
Цена — 12 000 рублей с человека.
Воздушный шар набирает ход
Менее экстремальный, но не менее захватывающий способ полетать — воздушные шары. Совершить такие путешествия можно и в Подмосковье, но куда интереснее совместить приятное с полезным. Одно из популярных мест для полетов на воздушном шаре считается Ярославская область.
В Переславле-Залесском вы сможете не только погулять по историческому городку, но и насладиться его видами с высоты птичьего полета.
Цена — 9000 рублей с человека.
Ведет меня тропа
Не так давно на горе Ай-Петри в Ялте появился экстремальный маршрут над пропастью — «Небесная тропа». Длина — 360 метров. Идти придется по узким дорожкам, вбитым сбоку в скалу над пропастью. Периодически придется подниматься по ступенькам все выше и выше и даже пройти две подвесные лестницы. Причем вторая имеет длину 80 метров. На протяжении пути предусмотрена страховка.
Цена — 2000 рублей с человека.
Мой параплан
Эпицентром активного отдыха Северного Кавказа считается горный парк на Чегеме. Он собрал в себе великолепие горных вершин.
Чегем будто создан для полетов на параплане.
Для новичков парк предлагает ознакомительные полеты. Более опытных ждет часовая прогулку над Чегемским ущельем.
Цена — от 6000 рублей с человека.
Вершины надо покорять
Эльбрус — одна из самых посещаемых вершин. Программы для восхождения — разные. Если вы всегда мечтали покорить сложную вершину, но не знали с чего начать — можете выбрать тур для новичков. Подобные рассчитаны не менее, чем на девять дней. Однако к такому путешествию надо подготовиться.
Цена — девятидневный тур с человека — от 50 тысяч рублей.
Прямая речь
Ольга Шарапова, заслуженный врач России:
"Экстремальный досуг оказывает положительное влияние на психическое здоровье. Он помогает преодолеть страх и неуверенность. Кроме того, экстремальные виды активностей способствуют выделению «гормона счастья» — эндорфина. Это может помочь улучшить настроение и снизить уровень стресса. Но всего должно быть в меру, в том числе и подобного досуга."