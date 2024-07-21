Авиакомпания S7 не посадила пассажиров на рейс в Сочи из-за овербукинга

Несколько пассажиров не смогли улететь рейсом S7 5107 авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска в Сочи. Об инциденте сообщил телеграм-канал Mash Siberia. По одной из версий, причиной стал допущенный перевозчиком овербукинг, по другой – проблемы с программным обеспечением.

© tourdom.ru

Организованная группа туристов собиралась вылетать из аэропорта Толмачево в Адлер 21 июля в 12:50 по местному времени (в 8:50 по московскому). Несколько человек не смогли зарегистрироваться на рейс онлайн.

«Когда подошли к стойке регистрации, нам сказали, что произошел сбой: в самолете не хватило для нас мест», - рассказала одна из туристов.



Позже представитель перевозчика пояснил пассажирам, что на самом деле свободные кресла на борту есть, но «из-за технических проблем с системой» сотрудники авиакомпании не могут их увидеть.

Пассажирам предложили отправиться на курорт следующим рейсом, причем, поскольку группа организованная, участники тура должны лететь все вместе. По данным расписания, ближайший вылет S7 из Новосибирска в Сочи – S7 5105 - должен состояться в 14:45. Таким образом, туристов повезут на 2 часа позже ранее запланированного времени.

По словам источника, несколько пассажиров «не поместились» в самолеты S7 Airlines, вылетающие из Толмачево и по другим маршрутам, в Братск и Иркутск.

В аэропорту очевидец случайно разговорился с сотрудниками S7, направляющимися в отпуск. Они рассказали, что им обещали бесплатный полет в Сочи, «если на борту вдруг появятся два свободных кресла». Оказалось, что люди ждут такой оказии уже полтора суток.

Транспортная прокуратура проводит проверку по ситуации с онлайн регистрацией на рейс S7 в Сочи.