Сколько стоит отдых в глэмпингах на озерах Челябинской области: стоимость и предложения

Челябинская область из-за разнообразия озер летом становится особым центром туризма. В регионе есть множество глэмпинг-парков со своими стилями и предложениями. А о том куда и за сколько можно съездить отдохнуть в регионе этим летом — в подборке URA.RU.

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Глэмпинг-парки: от мала до велика

Глэмпинг «Пугачевка» Glamp

На берегу озера Тургояк в Миассе Челябинской области есть комплекс с домиками, где можно провести время на природе. Дизайн жилья там в индейском стиле. Есть лежаки, гамаки, баня и зона-барбекю.

Стоимость аренды — от 3000 рублей в сутки.

Глэмпинг Helloferma

Вблизи поселка Красный Партизан в Челябинской области на ферме Helloferma располагаются глэмпенги у озера Аллаки. Там живут семь ездовых собак хаски. А также территория оснащена баней-бочкой, парилкой, чайной комнатой и голландской купелью. В некоторых купольных домиках есть личный горячий чан. Это место отличается концепцией отдыха — уединением и тишиной. На ферме не устраивают громкие вечеринки. В самих глэмпах есть все необходимое.

Стоимость начинается от 5000 рублей в сутки. За отдельные услуги оплата осуществляется отдельно.

Глэмпинг «Зеленый Остров»

На базе отдыха Аргази в Аргаяшском районе Челябинской области организована эко-территория с проживанием в тентовых домиках. Для отдыха там расположены мангальные зоны, аренда серфов, спортивного инвентаря, бани, личная библиотека и детская площадка. Для гостей также организовывают походы в горы, рыбалку и лодочные прогулки. Сами глэмпинги находятся на берегу озера. В них находятся спальные места. А все водные процедуры осуществляются в бане.

Стоимость такого отдыха — от 5000 рублей в сутки.

Глэмпинг «Мандала домики у озера»

В поселке Кисегач в Челябинской области на берегу одноименного озера можно арендовать глэмпинг и даже провести вечер у костра. На территории есть пляж, волейбольная и детская площадки, летний бассейн, баня, купель и беседки. По акватории можно поплавать на лодке, а также порыбачить или взять в аренду яхту-катамаран.

Стоимость аренды глэмпинга — от 6500 рублей в сутки.

Глэмпинг «Атмосфера»

Ближайший к Челябинску глэмпинг находится на берегу реки Миасс. Там домики имеют треугольную форму с панорамными окнами на песочный пляж. На территории есть мангальная зона.

Стоимость отдыха там — от 7000 рублей в сутки.

Глэмпинг «Таганай Сити»

Неподалеку от Златоуста находится глэмпинг «Таганай Сити». На его площади располагается открытый бассейн посреди хвойного леса, костровые зоны, баня, бильярд, экскурсии по парку и прокат велосипедов.

Стоимость — от 7500 рублей в сутки.

Глэмпинг-парк «Дикари»

«Дикари» расположись на берегу озера Тургояк в Пугачевской Поляне. На территории глэмпинги находятся в 15 секундах от озера. Там можно заняться сап-серфингом. Баня, мангальная зона, катание на велосипеде, пеший хайк на гору и прогулка на яхте есть в списке занятий в этом парке. В самих домиках санузел, кухонная техника и другие важные для жизни приборы.

Стоимость отдыха там — от 8300 рублей в сутки.

Глэмпинг Holidays Forest

Семейный глэмпинг «Holidays Forest» расположился на берегу озера Увильды. Там домики — это сферы, панорамный вид из которых открывается на озеро, рассветы и закаты. Внутри есть все удобства для проживания. На территории располагаются фотозона, русская баня, открытая кухня-купол, костровая зона, кинотеатр под открытым небом и детская площадка.

Стоимость аренды — от 9000 рублей в сутки.

Глэмпинг Ural Glamp

Еще один глэмпинг есть в Миассе. В нем располагаются домики в скандинавском стиле, а рядом находится сосновый лес и озеро Лесное. Внутри номеров установлены теплые пол — все для комфорта. Территория располагает баней, сибирским чаном, купелью под открытым небом, прокатом велосипедов и сап-бордов.

Стоимость — от 9500 рублей в сутки.

Семейный глэмпинг «Утес»

Между озерами Большой Кисегач и Маленьким Теренкулем в Чебаркуле расположился курорт «Утес», где для есть возможность проживания на природе. Гостям предлагается гриль и барбекю зоны, беседки, площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола и детская площадка. В домиках есть санузел и все удобства для комфортного уединения с природой.