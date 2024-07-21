В Тюменской области в многодневные туры включат поездки в муниципалитеты

Поездки в города и районы Тюменской области, в которых был разработан бренд территории, будут включать в многодневные туры по региону через бренд VisitTyumen. Сначала туристический продукт будет продаваться в регионе, а в случае успешной практики выйдет на федеральный уровень, сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев.

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"Сегодня в муниципалитетах уже работают тюменские туроператоры, которые стараются сделать привлекательный туристический продукт. Что касается его продвижения, то этим будет заниматься команда VisitTymen. И вполне естественно, что на первых порах обкатывать новый продукт будут на своих туристах, только после этого уже можно выходить на федеральный уровень. Как это будет выглядеть на практике? Например, можно пойти путем включения в уже известный туристический трех-четырех-пятидневный тур по Тюменской области еще одной точки для посещения. К маршруту в Тобольск добавлять еще один день с посещением, например, Уватского района. Такими последовательными шагами и создается продукт, который продвигается сначала внутри региона, потом за его пределами", - сказал он.



По словам Пантелеева, сам тур в муниципалитет может быть однодневным либо с ночевкой. В этом случае нужно будет предусматривать большую занятость гостей. Команды муниципалитетов и тюменские туроператоры будут продумывать эти продукты.

В четверг в Тюмени представили три первых бренда муниципальных территорий региона - у Ярковского района ("Земля вольных сибирцев"), города Ялуторовска ("Мастерская Сибири") и Уватского района ("Тайга впечатлений, приключений и открытий" со слоганом "Дикость, которая не пугает"). В разработанные стратегии брендов муниципальных территории входит план развития разных видов туризма, среди которых спортивный, рыболовный, событийный, гастрономический. Поручение о развитии брендов муниципальных территорий глава региона Александр Моор озвучил в рамках ежегодного послания.