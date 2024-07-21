Канатная дорога в Шерегеше возобновит работу к зимнему сезону

Подвесная канатная дорога, известная туристам как Gesh Fly, на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области возобновит работу в 2024 году к началу зимнего сезона, сообщили ТАСС в министерстве туризма региона.

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"В настоящее время канатная дорога не эксплуатируется. Собственники принимают меры для получения разрешения на ввод канатной дороги в эксплуатацию. Планируется, что к началу нового горнолыжного сезона будут получены все необходимые документы", - сообщили в министерстве.



Подъемник может обслуживать два уровня курорта - с автомобильной парковки к подножию горы Зеленой и выше, к выходу и горнолыжным спускам. Проведенная в 2019 году проверка Ростехнадзора установила, что канатная дорога не была зарегистрирована в государственном реестре и не имеет заключения комиссии о вводе в эксплуатацию. Также туристический подъемник не проходил необходимого ежегодного освидетельствования. Такие нарушения могли повлечь угрозу жизни и здоровью граждан, поясняли представители ведомства в суде.

По данным правительства Кузбасса, канатная дорога с пропускной способностью 2,4 тыс. человек в час в секторе А горнолыжного курорта строилась по инвестиционному соглашению между региональными властями и компанией "Сибшахтострой". Несмотря на отсутствие необходимых документов на эксплуатацию, предприниматели запустили подъемник в работу и на протяжении нескольких сезонов перевозили туристов. В январе 2023 года по решению суда работа канатной дороги была приостановлена на 90 суток, в горнолыжном сезоне 2023-2024 года подъемник не работал.

Горнолыжный курорт Шерегеш - один из самых популярных в Сибири. Развитие курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.