В Кисловодске на берегу озера появятся водные гроты желаний

Искусственные гроты над водной гладью появятся в Кисловодске на территории Старого озера в рамках работ по благоустройству. Располагаться они будут вдоль береговой кольцевой дорожки вокруг озера, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

© РИА Новости

"Первые гроты желаний начали создавать в благоустраиваемом Комсомольском парке. Уже восемь уютных локаций для отдыха почти готовы. Такую же идею с гротами решили внедрить в проект благоустройства нашего Старого озера. Искусственные пространства будут расположены прямо над водой на кольцевой деревянной прогулочной террасе, которая проходит вокруг озера", - сказал Моисеев.



По его словам, всего в проекте предусмотрено четыре грота. Это будут небольшие зоны отдыха, оборудованные звуковой системой, зарядными устройствами, современными лавочками, бесплатным Wi-Fi и декоративным освещением. Каждый грот будет заряжен на исполнение желаний и будет иметь свое символичное с Кисловодском название.