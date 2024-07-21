В Кисловодске на берегу озера появятся водные гроты желаний

Искусственные гроты над водной гладью появятся в Кисловодске на территории Старого озера в рамках работ по благоустройству. Располагаться они будут вдоль береговой кольцевой дорожки вокруг озера, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.
"Первые гроты желаний начали создавать в благоустраиваемом Комсомольском парке. Уже восемь уютных локаций для отдыха почти готовы. Такую же идею с гротами решили внедрить в проект благоустройства нашего Старого озера. Искусственные пространства будут расположены прямо над водой на кольцевой деревянной прогулочной террасе, которая проходит вокруг озера", - сказал Моисеев.
По его словам, всего в проекте предусмотрено четыре грота. Это будут небольшие зоны отдыха, оборудованные звуковой системой, зарядными устройствами, современными лавочками, бесплатным Wi-Fi и декоративным освещением. Каждый грот будет заряжен на исполнение желаний и будет иметь свое символичное с Кисловодском название.
"Уже определились с названиями каждого грота, которые символичны главным составляющим Кисловодска: грот Солнца, грот Нарзана, грот Воздуха и грот Сердца. Такие пространства позволят провести время у воды, сидя на комфортной полукруглой лавочке со стилизованным навесом с изображением сердца - символом нашего города. <...> Уверен, это будут самые посещаемые места на берегу нашего озера, где, сидя у воды, можно будет помечтать и загадать желание, которое обязательно сбудется", - добавил глава Кисловодска.