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Жителей Сочи и туристов предупредили о смертельной опасности

Днем 20 июля до конца суток на побережьях Сочи и Сириуса имеется опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЦГМС со ссылкой на специалистов «СЦГМС ЧАМ».

Жителей Сочи и туристов предупредили о смертельной опасности
© globallookpress.com
«Смерчи возможны на морском участке Магри — Веселое. Риск формирования опасных воздушных масс продержится до конца суток», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале.

Жителей города попросили воздержаться от купания до конца дня и соблюдать все меры предосторожности. Отмечается, что в городе объявлено штормовое предупреждение.