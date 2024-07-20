Жителей Сочи и туристов предупредили о смертельной опасности

Днем 20 июля до конца суток на побережьях Сочи и Сириуса имеется опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского ЦГМС со ссылкой на специалистов «СЦГМС ЧАМ».

«Смерчи возможны на морском участке Магри — Веселое. Риск формирования опасных воздушных масс продержится до конца суток», — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале.



Жителей города попросили воздержаться от купания до конца дня и соблюдать все меры предосторожности. Отмечается, что в городе объявлено штормовое предупреждение.