В Магнитогорске открыли уникальный фонтан и новую зону отдыха

В эти выходные жители Магнитогорска отмечают двойной праздник: 95-летие города и День металлурга. Самым ожидаемым подарком, которому могут позавидовать соседи со всего региона, стала третья очередь парка "Притяжение".

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Зону отдыха в рамках комплексного развития городской территории градообразующим предприятием обновляют каждый год, стараясь максимально сосредоточить в одной локации всевозможные виды отдыха. Накануне Дня металлурга в торжественном запуске третьей очереди курорта по видеосвязи принял участие Владимир Путин, а сегодня горожан поздравили полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников.

Благоустройство третьей очереди началось еще в марте и результате удивило искушенных магнитогорцев и жителей соседних городов, специально приехавших на праздник. В парке каждый отдыхающий найдет увлечение по душе: шикарный роллер-парк в зимний период становится катком, для любителей экстрима работает всесезонный видовой холм с трассами для занятий горнолыжным спортом. Для тех, кто предпочитает более размеренный отдых - есть лодочная станция, озеро, песчаный пляж и остров с пикниковыми полянами. И все же главным объектом третьей очереди парка стоит считать светомузыкальный фонтан, который насчитывает около 1700 струй и более 7000 прожекторов. Устроители подобрали для фонтана очень точное название "Стальное сердце Родины".

"Включенный фонтан олицетворяет процесс плавки руды и превращения ее в металл. С помощью технологии живого огня, когда из форсунок вырываются не только водные струи, но и языки пламени, воссоздан процесс плавления руды. Таким образом, перенося зрителей прямо в цех комбината", - рассказали организаторы праздника.



На прилегающей к фонтану территории также открыли АРТ-Квартал, где на площади 1500 м² разместились креативные индустрии города. Также впервые на территории парка появились кадровые центры Магнитогорского металлургического комбината. Каждому гостю там будут рассказывать о профессиях, востребованных на комбинате. Благодаря девяти современным инсталляциям гости смогут познакомиться с полным технологическим циклом комбината.

Поздравляя горожан с праздником, губернатор Алексей Текслер, поблагодарил металлургов за их неоценимый труд и отметил, что к следующему юбилею города планируется построить театр оперы и балета и новые спортивные площадки. Также гости торжественной церемонии заложили первый камень нового жилого района, который появится на территории "Притяжения". Это будут как пятиэтажные, так и 24-этажные дома. Строительство первой очереди жилого района начнется в следующем году.