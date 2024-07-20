Сколько туристы из России тратят на сувениры и развлечения

Результаты опросов, проведенных туроператорами и сервисами по бронированию туров, показали, что 35,7% российских туристов могут потратить на развлечения и изучение достопримечательностей за границей от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, сообщил NEWS.ru член экспертного совета думского комитета по финансовому рынку экономист Станислав Паулаускас. По его словам, еще 13,7% опрошенных заявили, что готовы заложить в личный бюджет на эти цели от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

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Из результатов опросов можно отметить, что 35,7% опрошенных, готовы потратить от 10 до 30 тысяч рублей на изучение достопримечательностей и развлечения. Еще треть респондентов (32%) планируют выделить не более 10 тысяч рублей на эту цель. От 30 до 50 тысяч рублей намерены потратить 13,7% опрошенных. 11% предпочитают бесплатные развлечения и экскурсии, — сказал он.



При этом с суммой от 50 тысяч до 100 тысяч рублей в отпуске готовы распрощаться лишь 6,3% туристов. Свыше 100 тысяч рублей готовы потратить 1,3% опрошенных россиян.

Что касается трат на сувениры, то 8,6% респондентов признались, что вообще не привозят что-либо из путешествий, рассказал Паулаускас. По его словам, большинство из них (70,4%) отмечают, что не желают загромождать полки ненужными вещами, а 63,0% предпочитают расходовать деньги на другие цели. При этом 78,8% признались, что готовы потратиться на памятные мелочи для себя или членов семьи, 59,2% — для друзей, еще 28,8% — для коллег.

В среднем россияне тратят на сувениры до пяти тысяч рублей: такую сумму назвали 58,3% опрошенных. 22,6% респондентов признались, что не стесняются тратиться, если предмет им понравился. 13,9% включают в свой бюджет от 5 до 10 тысяч на подарки, а 5,2% готовы потратить более 10 тысяч рублей без лишних затрат, — отметил эксперт.



При этом подавляющее большинство россиян (свыше 80%) уверены, что кулинарные изыски позволяют погрузиться в чужую культуру так же эффективно, как и произведения искусства, отметил экономист. Он добавил, что 42% опрошенных учитывают особенности местной кухни при выборе маршрута путешествия. Еще 16% респондентов признались, что этот фактор является для них решающим при планировании поездки.

Паулаускас также привел данные по тратам россиян на питание. Так, 52% россиян поделились, что беспокоятся о расходах на питание во время поездки меньше, чем дома. По его словам, почти четверть респондентов заявили о готовности тратить на еду от 500 до тысячи рублей на человека в день, а 32% готовы потратить до двух тысяч рублей.

Из результатов опроса видно, что только 41% российских путешественников посещают кафе и рестораны в других странах во время отдыха, — заключил эксперт.



Юрист Илья Русяев ранее заявил, что игроки российского туристического бизнеса должны найти баланс между максимизацией прибыли и интересами потребителей. По его словам, это необходимо для успеха в этой отрасли.