В Архангельске стартовала самая северная в стране Соловецкая регата

Самая северная в России Соловецкая регата стартовала в Архангельске с Красной пристани в центре города, передает корреспондент ТАСС. В 2024 году она посвящена 440-летию Архангельска, а также событиям Крымской войны, которые происходили на севере в 1854 году.

"Особенность в том, что городской этап стартует с Красной пристани, из центра Архангельска. В этом году мы открываем регату праздником, рассказываем морские истории, и это такой подарок от яхтсменов городу на 440-летие. А далее идем в любимую Пушлахту, там вспомним события Крымской войны, Крымская война была и на севере. Затем идем в Онегу, и завершаем гонку традиционно на Соловках", - сказал ТАСС главный судья соревнований Вадим Волоцкой.



Гонка по Белому морю проводится в 49-й раз. Маршрут этого года: Архангельск - Красное - остров Кумбыш - Пертоминск - остров Жижгин - Пушлахта - Онега - Соловки. Общая протяженность маршрута около 350 миль.

В регате принимают участие семь яхт из Архангельской области и одна из Санкт-Петербурга. В 2024 году прогноз погоды на период проведения регаты благоприятный: ожидается теплая и солнечная погода, но возможны длительные периоды штиля.

Историческая программа

Соловецкая регата включает в себя не только спортивные состязания. В программе также культурные и образовательные мероприятия. Деревня Пушлахта, которая находится на западе Онежского полуострова, является одной из самых труднодоступных на побережье Белого моря. Туда нет дорог и не летают самолеты, попасть в населенный пункт можно только по морю или зимой на вездеходе. При этом Пушлахта - историческое место Крымской войны.

11 июля 1854 года союзная эскадра высадила у Пушлахты десант. Под прикрытием огня с пароходофрегатов на берег высадились около 100 человек, они обстреляли деревню из пушек. Им оказал сопротивление отряд из 23 поморов, вооруженных кремневыми ружьями. Английские моряки оттеснили поморских ополченцев к лесу, потеряв при этом пять человек убитыми и несколько ранеными. У поморов потерь не было. Англичане полностью сожгли деревню.

Правительство решило восстановить деревню, а жители Архангельской губернии по подписке собрали значительную сумму. Каждый помор, участвовавший в бою, получил от властей по пять рублей серебром.

"В Пушлахте будет отмечаться день деревни, там будет концертная площадка. А мы в таком замечательном историческом месте будем принимать в соловецкие юнги", - рассказал собеседник агентства.



В Онеге в день прибытия яхтсменов будут отмечать День воды. В программе освящение памятного камня лоцманам, шествие-парад "Река нежности", оздоровительные занятия, лекции о мореходах Онеги, мастер-классы и экскурсии.

27 июля регата завершится на Соловецком архипелаге.

О регате

Соловецкая регата - это традиционный фестиваль парусных яхт, состоящий из нескольких этапов, который проводится на акватории Белого моря с 1974 года. Инициатором регаты выступил участник Олимпийских игр Юрий Анисимов.