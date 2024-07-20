Приморский край стал центром притяжения для туристов из Китая

Почти 170 тысяч туристов из Китая посетили Приморский край в период с января по июнь 2024 года. Причем почти половина въехала по безвизовому режиму для групповых поездок. Об этом сообщили в краевом министерстве туризма.

«Приморский край в течение полугода посетило 169 340 китайских граждан, в том числе в рамках реализации безвизового соглашения – 88 973 граждан КНР», – говорится в тексте сообщения.



Отмечается, что в Приморье китайские туристы едут не только из приграничных регионов, но и из провинций и округов КНР. В зависимости от турпакета срок пребывания длится от трех до пяти дней. В основном едут посмотреть на красоты Владивостока, также есть туры в Уссурийск, Находку, Артем и в Хасанский район.