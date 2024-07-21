На что обращают внимание туристы во время планирования путешествия: исследование

Только 14% россиян продолжают посещать офисы туристических фирм для подбора гостиниц и туров. Об этом говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

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Большинство россиян (65%) при выборе места размещения отдают предпочтение сайтам по подбору гостиниц, а 25% путешественников пользуются сайтами по подбору туров.

Отмечается, что при выборе туров россияне чаще ориентируются на отзывы в интернете (38%), а также следуют рекомендациям знакомых (37%). Порядка 23% респондентов заявили, что интересуются сайтами на туристическую тематику, 18% - сайтами местных туристических информационных центров, еще 18% обращают внимание на информацию, публикуемую на форумах или в группах в социальных сетях и только 17% россиян лично общаются с представителями турфирм при поиске туров.

Однако реже всего в качестве источников информации выступают мнения блогеров (9%) и документальные фильмы о месте отдыха (4%).

При выборе гостиниц большинство россиян обращают внимание на цену (73%) и на удобства в номере (51%). Помимо этого для россиян важны транспортная доступность (34%), тип питания (32%), условия оплаты и бронирования (30%). На рейтинг отеля обращают порядка 17% путешественников.