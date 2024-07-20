Глэмпинги в этностиле: чем туристов привлекают курорты Кыргызстана?

В Кыргызстане набирает популярность экотуризм. В стране работают сотни этногородков и глэмпингов, и мест на всех желающих не хватает. Власти уже ведут переговоры с иностранными инвесторами о строительстве новых отелей, передает корреспондент «МИР 24» Родион Решетов.

Ущелье Чункучак находится всего в часе езды от Бишкека. Место тихое, и летом здесь прохладнее. На несколько дней приехал Али Оман. Он, житель мегаполиса, давно мечтал о природе.

«Я наслаждаюсь этим райским уголком. Это как оазис в горах. Здесь ощущается единение с природой. Это для меня очень важно. И особенно нравятся горные конные прогулки, это потрясающе», – поделился впечатлениями отдыхающий.



На территории глэмпинга – 13 домиков. Каждый сделан из камня и глины, оформление – в этностиле. Шердаки, ковры – как в жилищах кочевников. Такую экзотику очень любят иностранцы, говорит управляющий.

«Приезжают гости из Японии и Кореи. Они в течении пяти лет посещают наш комплекс. Есть еще гости из Саудовской Аравии – они уже знают нас. Именно во время сезона отдыхают пять дней или неделю», – рассказал администратор комплекса Сабиржан уулу Эржан.



Ночевка в таком домике обойдется в 8200 сомов (столько же рублей). Их часто бронируют семьи с детьми. Говорят: тут безопасно.

«Здесь такое место, что даже родители не волнуются, что с детьми происходит. Это безопасное классное место – зашел сюда и дети везде гуляют как хотят», – объяснил Закир Турахунов.



Популярны и глэмпинги возле рек. Алена Энгельшт вместе с мужем живут в предгорье. Мини-курорт строили для себя, но по просьбе знакомых увеличили число спальных мест и вскоре стали принимать гостей: поставили купель, беседки, мангалы и построили русскую печь.

«Акцент мы делаем на семейный отдых, чтобы приезжали семьями, отдыхали. В городе очень душно, суета, а здесь у нас спокойно, прохладно. Тем более, можно искупаться в горячих купелях вечером и в холодных бассейнах днем», – рассказала администратор глэмпинга Алена Энгельшт.



Для желающих почувствовать себя кочевником – есть зоны отдыха с кыргызскими юртами. Арендовать такую на весь день можно за 8 тысяч сомов. Мангал и казан – входят в стоимость.

«Часто приезжают туристы – особенно весной на кумысолечение. Юрты арендуют обычно на один день, иногда на несколько. По-разному бывает», – заявил администратор комплекса Арген Осмонов.



Каждый год в республике открываются десятки зон отдыха, сейчас их несколько сотен. Но мест на всех не хватает. Власти обсуждают строительство больших комплексов, а также модульных домов, в том числе за счет инвесторов.

«На данный момент еще ведутся переговоры с иностранными партнерами. Это дома, где все уже предусмотрено: кухня, спальня, санузлы. Они привозятся сюда готовыми и устанавливаются в определенных местах», – отметил первый вице-президент Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Асылбек Алиев.



В этом году Кыргызстан посетили уже 1,5 миллиона туристов. Но сезон только начался. Вероятно, будет побит рекорд прошлого года – более 8,5 миллиона человек.