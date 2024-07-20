Один из крупнейших ежегодных фестивалей региона давно вышел за пределы только гастрономического мероприятия. Сейчас он превратился в настоящее культурное событие. Для гостей и участников фестиваля работает ярмарка, организованы концерты, мастер-классы и презентация туристических маршрутов. Праздник проходит на «Волгоград Арене» и объединяет сотни участников и тысячи посетителей.

Как сообщили в областной администрации, в Волгограде открылся фестиваль «Волга-Дон Агро Фест». Мероприятие проводится ежегодно, притягивая все больше участников – сельхозпроизводителей и посетителей. В этом году на площадке фестиваля – 80 торговых локаций, где представлено свыше тысячи различных товаров от производителей со всех районов Волгоградской области.

Найти здесь можно много всего интересного и вкусного – арбузы, дыни, овощи и фрукты свежие, вяленые, соленые и маринованные, варенье и соленья, мясные деликатесы, крупы, всевозможные сладости, молочная продукция, свежая выпечка, полезная эльтонская соль, специи и даже редкие для региона культуры. Например, на ярмарке нашлась продукция из амаранта.

Кроме того, посетители могут развлечься, приняв участие в различных интерактивных программах, их в настоящее время предложено около 20. Большую зону фестиваля занимают мастер-классы для детей и взрослых. Здесь можно научиться вырезать фигурки из бахчевых, собирать вкуснейшие брускетты, декорировать пряники и многое другое.

В рамках фестиваля прошла презентация туристических объектов районов области, а также еженедельных выездных туров на ферму. Праздничное настроение задают заводная музыка и выступления творческих коллективов.

Напомним, в Волгоградской области развитию АПК уделяется особое внимание. Это одно из приоритетных направлений работы, определенных губернатором Андреем Бочаровым с 2014 года. Благодаря всесторонней поддержке, которой пользуются аграрии региона, наша область уверенно удерживает лидирующие позиции в десятке ведущих субъектов страны по объему производства сельхозпродукции. Совершенствование перерабатывающей отрасли способствует развитию гастрономического туризма – «вкусные» фестивали регулярно входят в число самых интересных и посещаемых гостями региона событий.