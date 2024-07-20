Российские туристы стали чаще отдыхать в глэмпингах

Глэмпинги становятся все более популярными среди российских туристов, предлагая удобные условия для отдыха в живописных местах России.

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По данным «КаспийИнфо», в отличие от обычных кемпингов с палатками, глэмпинги оборудованы всеми удобствами гостиниц: электричеством, Wi-Fi, современными кроватями и матрасами, средствами от комаров, кондиционерами или обогревателями, а также туалетом и душем. Большинство глэмпингов находятся в Подмосковье, где работает 57 объектов.

Средняя стоимость проживания здесь составляет около 12 тысяч рублей в сутки. На втором месте по количеству глэмпингов находится Ленинградская область с 43 объектами и средней ценой проживания свыше 8 тысяч рублей в сутки. На третьем месте расположилась Кубань, где функционируют 32 объекта, с начальной стоимостью проживания от 6 тысяч рублей за сутки.