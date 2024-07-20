В России резко вырос спрос на оздоровительный отдых

Россияне стали чаще покупать туры в санатории. На фоне роста спроса на оздоровительный отдых правительство РФ намерено активнее привлекать средства частных инвесторов для капремонта и переоснащения санаториев по всей стране, сообщил "Российской газете" заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

"Санаторно-курортный отдых в России на сегодняшний день занимает устойчивую нишу при выборе формата проведения отпуска как у семей с детьми, так и у молодежи. Портрет туриста существенно изменился благодаря интересу населения к санаторно-курортному отдыху как к новой культуре здорового образа жизни и профилактике заболеваний", - отметил Сергей Назаров.



По его словам, в связи с ростом спроса на санаторно-курортный отдых главной задачей на сегодняшний день является создание современных санаториев. Их сервис должен соответствовать требованиям, которые предъявляет сегодня турист.

О том, что спрос на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в России вырос, свидетельствует статистика: в 2023 году в стране было куплено на 25% больше таких туров, чем годом ранее.

Самыми востребованными традиционно являются санатории региона Кавказских Минеральных Вод, Краснодарского края и Республики Алтай.

По словам замминистра, всего в России насчитывается порядка 1,74 тысячи санаторно-курортных организаций, включая обычные санатории, санатории-профилактории, грязелечебницы и бальнеологические лечебницы. Почти 200 из них находятся на территории Северного Кавказа, включая санатории знаменитых Кавказских Минеральных Вод.