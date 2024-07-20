Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для речных круизов

По данным операторов речных круизов, самым популярным направлением у москвичей стал Санкт-Петербург.

Также в топ входит и маршрут по "Золотому кольцу". Путешествие продумано так, чтобы каждый день туристы видели новый город.

А всего москвичам доступны поездки в 50 городов и населенных пунктов России. Круизные теплоходы обслуживают около полусотни судоходных компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.