Новосибирские турфирмы приняли участие в вертолетном слете на Алтае

На Алтае завершился вертолётный слёт, который был организован туристическими компаниями в поддержку гражданской авиации. Среди участников, в том числе были и представители новосибирской туриндустрии.

В настоящее в Республике Алтай, как в и других популярных у туристов местах, вертолётные экскурсии относятся к категории VIP-услуг. Среднестатистический турист чаще всего даже не интересуется ценами на полеты, зная, что они очень высоки. Участники рынка считают, что со временем это можно изменить, увеличивая парк техники и открывая новые маршруты авиаэкскурсий.

«У вертолётов на Алтае большое будущее. Здесь возможна именно такая авиация. Туризм это только одно из направлений, – рассказал BFM-Новосибирск руководитель компании RSC Travel Степан Ханамирян. – Сейчас компании, которые эксплуатируют вертолеты, сотрудничают со спасателями, с бизнесом, с научными организациями. Вот буквально через несколько дней у нас запланирован вылет с учеными, которые ставят фотоловушки на животных. Мы организовали наш слёт в целях популяризации темы вертолетов, привлечения внимания к теме тех, кто работает в смежных направлениях. Вместе с коллегами провели серию вылетов, посмотрели несколько локаций, отметили для себя несколько новых точек, которые перспективны для посадок вертолетов».



Во время слета проводилась видео- и фотосъемка. Организаторы предоставили BFM-Новосибирск кадры, сделанные с высоты птичьего полета, и в местах, куда крайне редко попадают туристы.