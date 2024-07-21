В России хотят запретить продажу алкоголя вблизи пляжей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в пределах 500 метров от пляжей.

© РИА Новости

"Особо отмечу нахождение наших граждан в алкогольном опьянении на пляжах. Высокая температура, солнце в сочетании с алкоголем вызывает чудовищный для здоровья риск. Мы должны запретить продажу алкоголя на пляжах, а также вблизи пляжей – предлагаю установить дистанцию в 500 метров от пляжа", - сказал Хамзаев РИА Новости.



По его словам, также нужно запретить продавать все виды алкогольных напитков, включая пиво, в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, скверами и садами.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что в России могут начать штрафовать родителей, чьи дети курят.