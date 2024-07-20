В Гидрометцентре назвали Черное море аномально теплым

Гидрометцентр расценивает температуры воды в Черном море у побережья России как аномально теплую.

«В Туапсе, Сочи и Ейске температура воды 28 градусов. Вот уж парное молоко наступило. В Геленджике – 27, в Анапе пониже – 25-26, зато рекордные значения температуры воздуха. Позавчера там было 39,9 градуса, выше температуры еще не было в Анапе», - заявил в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Он оценил такую температуру черноморской воды как «редчайшее событие».

Ранее «СП» писала о том, что синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сделал прогноз погоды на выходные и следующую неделю в Москве.