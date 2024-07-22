В Кисловодске турпоток превысил доковидный показатель

Туристический поток в Кисловодске в коллективных средствах размещения за первое полугодие 2024 года вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 228 тыс. человек. Средний срок пребывания в санаториях составил 11 дней, в гостиницах - 5 дней, об этом ТАСС сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

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"Статистика туристических данных за первые полгода - важный показатель для Кисловодска, доковидные показатели 2019 года обошли на 70%. По поручению нашего губернатора Владимира Владимирова развиваем абсолютно разные виды туризма и предлагаем новые возможности для отдыха. Всего по данным сотового оператора с января по июнь 2024 года Кисловодск посетило около 900 тыс. человек, а это новый рекордный показатель за всю историю курорта. Число туристов, отдохнувших в коллективных средствах размещения со средним сроком пребывания, составило около 228 тыс. человек, остальная часть - отдыхающие, размещенные в частных секторах и однодневные экскурсанты", - сказал Моисеев.



По его словам, такой существенный рост - это важный показатель для города, так как с ростом отдыхающих растет и городская экономика, а у местных жителей появляются новые возможности для заработка.