В Северной Осетии возведут первый люксовый гостинично-санаторный комплекс

Во Владикавказе компания «Интурист-Осетия» преступила к строительству пятизвездочного гостинично-санаторного комплекса, которое оценивается в 4,4 млрд рублей.

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Открытие нового объекта запланировано на 2028 год, сообщили в пресс-службе ВТБ, обеспечившего строителей денежными средствами в рамках государственной программы льготного кредитования Минэкономразвития.

Многофункциональный гостиничный комплекс будет возведен на площади более 4,1 га. Согласно проекту, учреждение рассчитано на одновременное обслуживание более 500 отдыхающих. Будут построены четыре гостиничных корпуса от двух до девяти этажей, объединенных в единый комплекс.

На территории объекта также предусмотрены: концертный зал на 2,5 тысячи мест, подземный паркинг, рестораны кафе, СПА-зоны. С открытием гостинично-санаторного комплекса, в Северной появятся 470 дополнительных рабочих мест.