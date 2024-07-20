К чему должен стремиться турбизнес в России

Игроки российского туристического бизнеса должны найти баланс между максимизацией прибыли и интересами потребителей, заявил в беседе с NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев. По его словам, это необходимо для успеха в этой отрасли.

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Эксперт отметил, что туристический рынок РФ в последние годы переживает значительные изменения. Особо актуальными стали вопросы о том, сколько денег российские туристы оставляют на курортах и насколько справедливо утверждение, что задачей турбизнеса является заставить отдыхающих потратить все имеющиеся средства, отметил он.

По данным исследований, средний российский турист тратит в отпуске около 30–50 тысяч рублей, не считая расходов на дорогу и проживание. Эти деньги идут на развлечения, питание, сувениры и экскурсии. При этом структура расходов может сильно варьироваться в зависимости от конкретного места отдыха и предпочтений туриста. Например, в Сочи минимальная сумма на семью из трех человек может составлять около 200–230 тысяч рублей за 10-дневный отпуск, включая дорогу и проживание, — сказал Русяев.



По его словам, многие участники туррынка стремятся увеличить прибыль за счет дополнительных услуг и товаров, что особенно заметно в популярных курортных зонах. В результате туристы часто сталкиваются с навязчивым сервисом и завышенными ценами. В то же время нельзя сказать, что весь турбизнес нацелен исключительно на то, чтобы «вытянуть» из туриста все деньги, отметил аналитик. По его словам, многие компании понимают важность долгосрочных отношений с клиентами и стремятся создать положительный опыт, который побудит туристов вернуться, кроме того, с развитием соцсетей и онлайн-отзывов репутация стала играть важную роль в бизнесе.

Что касается отечественного внутреннего туризма, ситуация здесь несколько отличается. С одной стороны, российские курорты часто воспринимаются как более доступная альтернатива зарубежным, что может провоцировать некоторых предпринимателей на недобросовестные практики. Хотя на самом деле многие российские курорты даже дороже турецких, например. С другой стороны, государство активно поддерживает развитие внутреннего туризма, что предполагает усиление контроля за качеством услуг и соблюдением прав потребителей, — отметил Русяев.



По словам юриста, в случае каких-либо нарушений туристы могут обращаться в Роспотребнадзор или суд. И хотя погоня за прибылью для турбизнеса естественна, она должна балансироваться с интересами потребителей и долгосрочными целями развития отрасли, подчеркнул он.

Таким образом, утверждение о том, что задача турбизнеса — заставить туриста потратить все деньги, можно считать упрощенным взглядом на сложные экономические отношения в сфере туризма. Реальность намного многограннее, и успех в этой отрасли зависит от способности найти баланс между краткосрочной выгодой и долгосрочным развитием, — заключил эксперт.



Ранее сообщалось, что жителей Белгородской, Запорожской, Херсонской областей, а также ЛДНР, отдыхающих на Кубани, освободили от уплаты курортного сбора, соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. На такую меру пошли в связи с активными боевыми действиями в регионах.