Туристы об аварии в Анапе: Ни помыться, ни душ принять, ни жару переждать

Сегодня в Анапе пропало водоснабжение. При этом никаких предупреждений город не выпускал. С проблемой столкнулись и местные жители, и отдыхающие. Водоканал сообщил, что это связано с аварийным отключением электричества. Дать воду обещают к 18:00.

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Местные жители предполагают, что авария связана с наплывом туристов.

«160 тыс. человек было пару дней назад на набережной. Старые станции не выдерживают от слова совсем», – пишет анапчанка в городском чате.



На неготовность города к высокому сезону жалуются и отдыхающие.

«Добро пожаловать на курорт! Едем 3000 км, платим круглые суммы за проживание, курортный сбор и получаем полную неподготовленность муниципалитета. Ни пообедать, ни душ принять, ни полуденную жару переждать. На завтра планировали посещение аквапарка, а стоит ли идти?» – сетует туристка.



С проблемами гости и жители Анапы сталкиваются всю последнюю неделю. «Вчера света не было, сегодня вода и интернет не работают. Признайтесь, нас атаковали пришельцы?» – шутят в пабликах. А ситуация тем временем становится совсем не смешной. Синоптики прогнозируют жару до +38, при которой находиться в квартире без кондиционера становится некомфортно.

Вчера с отсутствием света столкнулись отели. В «Славянке» электричество пропало в 11:00, но рабочие смогли подключить аварийные генераторы.

«Я, честно, даже не поняла, что свет отключали. В коттедже все работает, вода теплая, мыться можно. Не работали бар и автомат с напитками. Музыка играет, представление идет. Даже непонятно, что везде нет света и воды», – делится туристка.



Впрочем, так повезло не всем. «Постоянное отключение электричества в четвертом корпусе, на жалобы администраторы повышают голос, проблему не решают», – жалуется в соцсети постоялец Calypso All Inclusive.