Театральный фестиваль «Место силы - Владивосток» проходит на улицах города

Всероссийский молодежный фестиваль "Место силы - Владивосток" открылся в городе выступлениями уличных театров и популярных российских музыкантов - репера Александра ST Степанова, коллектива "Сурганова и оркестр", а также актрисы Анастасии Макеевой и артистов Харбинского балета.

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"Конечно же, программа очень насыщенная: пять дней - восемь спектаклей, деловая программа, фестиваль театральных менеджеров, постановки, лаборатории. Я уверенна, что вы все напитаетесь новыми идеями, оставите свои идеи. Мы все разъедемся через пять дней, чтобы снова встретиться через год с новыми масштабными проектами", - сказала на торжественной церемонии открытия заместитель председателя регионального правительства - министр культуры и архивного дела Елена Бронникова.



Фестиваль проходит одновременно на трех площадках - в Приморском драматическом театре молодежи, Театральном и Адмиральском скверах в центре Владивостока, а его деловая и образовательная программы - в многофункциональном комплексе "Бурный".

"Мы пригласили лучших мастеров из школы-студии МХАТ, ГИТИСа и многих других профессионалов, которые будут передавать свои знания. За 5 дней пройдет более 100 просветительских мероприятий, 8 спектаклей", - рассказал журналистам режиссер, продюсер, руководитель фестиваля и открытого театрального пространства "Арт-платформа" Дмитрий Бикбаев.



Свои постановки представят московские коллективы: Государственный академический театр имени Моссовета, театр "Центр драматургии и режиссуры", открытое театральное пространство "Арт-платформа", театры "Цехъ" и "Театральный проект 27" из Санкт-Петербурга, а также Донецкий республиканский академический молодежный театр.