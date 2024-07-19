В Самарской области прошла дизайн-сессия по развитию туризма в регионе

Врио вице-губернатора Антон Емельяненко отметил уникальность Самарского региона и важность развития туризма на территории. Врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов выступил с презентацией на тему "Туризм Самарской области: показатели и тренды", в рамках которой поделился аналитическими данными и рассказал участникам о текущем состоянии туристической отрасли, основных тенденциях, ключевых проектах и вызовах для развития туризма в регионе.

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Специально для участников дизайн-сессии приглашенный спикер Елена Киселева презентовала основные факторы и инструменты повышения туристической привлекательности региона, уделив особое внимание специфике региона и лучшим практикам, реализованным в других регионах России.

- Проведение дизайн-сессии - важный шаг с учетом формирования новых национальных целей развития до 2035 года. Для сферы туризма это увеличение вдвое туристического потока и увеличение доли туризма до 5 % ВВП. Для этого нам нужно четко определить точки роста и понять проблемы, которые мешают развитию отрасли в регионе. По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы приступили к разработке программы развития региона. Это наш конкретный план действий, который мы будем реализовывать в течение пяти лет. Туризм в нашем регионе должен развиваться, в первую очередь, для самих местных жителей. Нашим жителям должно быть комфортно отдыхать здесь, проводить свои выходные и отпуска. Создав комфортные условия для наших жителей, мы, безусловно, сможем и будем привлекать туристов из других регионов нашей страны, а также приоритетных зарубежных стран, - отметил врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко. - Сегодня здесь собралась очень широкая аудитория представителей отрасли туризма. Благодаря дизайн-сессии нам удалось заложить те векторы, те конкретные мероприятия, которые лягут в основу очень важных документов. Это программа развития Самарской области, где туризм займет очень важное место, и отраслевая стратегия, которую мы тоже будем разрабатывать совместно с представителями бизнеса, предпринимателями и общественностью, - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.



Управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина отметила, что Самарская область - регион, который богат уникальными достопримечательностями, природными красотами и сочетает в себе современность и многовековую историю. Развитие туристической отрасли является важным шагом, который способствует экономическому росту, культурному обмену, улучшению инфраструктуры, имиджа региона и, как следствие, качества жизни населения.