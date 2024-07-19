Туристам в Петербурге рассказали, можно ли фотографировать мосты

Этот вопрос возник в связи с разработкой проекта постановления о публикации фото и видео после появления беспилотников (БПЛА). Согласно этому проекту, предполагается запретить распространение снимков объектов критической инфраструктуры, включая мосты.

© runews24.ru

Однако Пиотровский заявил, что фотографии мостов и крейсера «Авроры» всё же можно публиковать, пишет «Петербург 2».

Напомним, что проект постановления о запрете публикации фотографий и видео «чувствительных» объектов был опубликован на сайте Смольного в апреле этого года. В том же документе упоминались и ограничения для публикации материалов с мостами.

Тогда Пиотровский говорил, что запрета нет, поскольку документ не был подписан и не вступил в силу. Тем не менее, комитет по туризму обратился к коллегам в Смольном с просьбой уточнить перечень объектов, включая мосты, для которых будут действовать ограничения. Позже в Смольном разработали систему штрафов за несоблюдение постановлений правительства, которые также пока не были приняты.

Ранее сообщалось, что возле Московского вокзала в Петербурге пророют автомобильный тоннель, а также до конца года введут оплату проезда при помощи сервиса геолокации.