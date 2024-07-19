Проект «Пять морей и озеро Байкал» увеличит турпоток в Бурятию на 2 млн человек

Реализации проекта "Пять морей и озеро Байкал" увеличит турпоток в Бурятию на 2 млн человек. Об этом сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"Соглашение между Республикой Бурятия и стратегическим инвестором позволит создать два новых туристических комплекса - "Чудо Байкал" и "Лотос". Всего на территории республики в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал" реализуются семь инвестпроектов, что позволит увеличить турпоток примерно на 2 млн человек в год. Для гостей будут построены дополнительно свыше 5 тыс. номеров, а для жителей региона планируется создать не менее 3 тыс. новых рабочих мест", - сказал Чернышенко.



Соглашение о строительстве гостиничного комплекса в рамках федерального проекта по созданию круглогодичных морских курортов "Пять морей и озеро Байкал" было подписано между правительством Республики Бурятия, инвестором ООО "Чудо Байкал" и особой экономической зоной "Байкальская гавань".

Создаваемый в рамках соглашения гостиничный комплекс будет включать парк-отель категории 5 звезд на 200 номеров, коттеджи 5 звезд на 120 номеров, гостевые дома, апартаменты, глэмпинг, спортивный комплекс с детским центром, зоной активного отдыха и другими полезными общественными пространствами.

"Пять морей и озеро Байкал" - полномасштабный проект, предусматривающий строительство десяти современных курортов на берегу Азовского, Балтийского, Черного, Каспийского и Японского морей и озера Байкал. Ежегодно федеральные круглогодичные морские курорты смогут принимать свыше 10 млн туристов. Будут созданы 90 тыс. новых рабочих мест, более 70 тыс. новых номеров.