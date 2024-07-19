В российских отелях появится формат India Friendly

В российских отелях может появиться формат India Friendly. В Роскачестве и Центре стратегических разработок приступили к разработке стандарта, рассказала "Газете.ру" замруководителя Роскачества Юлия Михалева.

По ее словам, концепции China Friendly и Muslim Friendly уже внедряются в российские отели.

"В то же время развиваются активные туристические обмены между Россией и Индией, что обуславливает необходимость введения стандарта India Friendly", – отметила Михалева.



Она также добавила, что основной задачей будет формирование комфортных условий пребывания туристов из Индии в России в таком ключе, который позволил бы обеспечить соблюдение традиций индийского народа.

В рамках работы стандарта туристические объекты смогут пройти добровольную сертификацию и получить сертификат соответствия, что позволит гостям ориентироваться при выборе мест для размещения и посещения.

Как считает директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова, повышение удовлетворенности индийских туристов уровнем обслуживания может поспособствовать повторным посещениям. В первом квартале 2024 года индийские граждане совершили 7 128 туристических поездок в Россию.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость туров по России увеличилась на 10–15% в 2024 году. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он также добавил, что спрос на путешествия внутри страны в зависимости от направления вырос на 10–15%.