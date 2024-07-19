Первый туристический рейс на «Метеоре» стартовал из Сарапула

Сарапул. Удмуртия. Скоростной «Метеор» пришвартовался к берегам Сарапула впервые за 27 лет. Об этом в соцсетях сообщил глава города Виктор Шестаков.

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«Событие действительно историческое: вчера к сарапульским берегам впервые за 27 лет пришвартовался «Метеор», скоростной «Капитан Полуэктов». Туры на современном речном экспрессе в этом сезоне будут организованы регулярно по маршруту «Казань – Сарапул», «Сарапул – Казань», — отметил градоначальник.



Он рассказал, что пассажиров первого рейса, гостей из соседней республики встречали по-купечески щедро: удмуртскими перепечами, театрализованной программой (путешественников приветствовали Надежда Дурова и Павел Башенин), экскурсией по «Музейному кварталу», Даче Башенина и Сарапульскому музею-заповеднику. Сегодня, 19 июля, рано утром «Метеор» отправился в Казань.

Следующее прибытие «Метеора» в Сарапул — 25 июля.