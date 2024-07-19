Что даст введение туристического налога Татарстану

Еще один регион в Приволжье рассматривает введение туристического налога. Ранее его внедрили в Пермском крае. В случае реализации этой идеи Татарстан сможет собирать ежегодно до 250 миллионов рублей. Республиканские власти планируют обсудить необходимость данного сбора с представителями туристической отрасли.

«При введении туристического налога сумма будет рассчитываться из общего объема реализации услуг коллективных средств размещения. И по нашим оценкам, она может по всем муниципалитетам суммарно составлять до 250 млн рублей», – пишет «РБК-Татарстан» со ссылкой на Госкомитет республики по туризму.



На данный момент регион привлекает большое количество туристов, и власти стремятся сохранить доступность услуг и достопримечательностей для различных категорий граждан. По словам представителей Госкомитета, ставка туристического сбора должна быть определена таким образом, чтобы не оттолкнуть потенциальных посетителей и не создать препятствий для их поездок в республику. Например, в Пермском крае плата взимается в размере 100 рублей при посещении трех природных парков: «Пермский», «Полюдов камень» и «Колчинский».

Среди факторов, которые стоит учитывать при установлении налога в РТ, отмечают необходимость в дополнительных финансовых ресурсах для улучшения туристической инфраструктуры, а также создание новых сервисов для гостей региона.

Добавим, что, по данным Росстата, Татарстан лидирует по числу туристов в год. Далее за ним следует Нижегородская область, однако власти этого региона заявили, что туристический налог пока вводить не планируют. Хотя разговоры об этом ведутся уже давно.

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